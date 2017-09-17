Команда Cassini попрощалась с зондом, уничтоженным Сатурном

17 сентября 2017 года, 13:10

Фото: AmericaRU.com

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Вчера утром космический аппарат NASA Cassini погрузился на дневную сторону Сатурна и был раздавлен. Короткая вспышка и его полное испарение обозначили конец 13-летней миссии. Специалисты попрощались со своим детищем.Ученые и инженеры Лаборатории реактивного движения, работавшие в рамках миссии Cassini, продолжают обрабатывать полученные данные, но их мысли и чувства остались с разрушенным зондом – это были 13 прекрасных лет их жизни. Все они, от ветеранов до новичков, гордость, усталость и печаль во время Гранд Финале.Джонатан Лунин (Jonathan Lunine), координатор исследований Титана, самой большой луны Сатурна. Отметил: «Cassini всегда будет пробным камнем для моей карьеры. Я с нетерпением жду возможности провести больше времени с данными».Дэвид Дуди, контролер операций в реальном времени, заявил, что это была прекрасная миссия, которая оставила после себя меньше неизвестности. Тина Рей в 1996 году присоединился к команде, чтобы помочь с «вибрацией и перегревом» в процессе создания космических аппаратов. «Я двадцати лет прихожу на рабочие встречи, и вот была последняя! Каждый меся Cassini присылал небольщой пакет данных, словно – вот, Трина, это что-то, чего ты не знаешь. Потребуется время, чтобы привыкнуть к тому, что этого больше нет».