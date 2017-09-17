Библейское пророчество утверждает, что конец света наступит 23 сентября

17 сентября 2017 года, 12:55

Фото: AmericaRU.com

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Христианский нумеролог утверждает, что 23 сентября 2017 года наступит конец света. В следующую субботу чужая планета столкнется с Землей, говорит он.Согласно христианскому нумерологу Дэвиду Миду (David Meade), стихи в Луки 21:25 - 26 являются пророчеством того, что недавние события, такие как недавнее солнечное затмение и ураган Харви, являются признаками апокалипсиса.«На солнце, луну и звезды появятся знаки. На земле народы будут в муках и недоумении при реве и метании моря. Люди будут падать в обморок от ужаса, опасаясь того, что грядет в мире, потому что небесные тела столкнутся», - говорится в библейском тексте.23 сентября - это дата, которая была определена с использованием кодов из Библии, а также «маркеров даты» в пирамидах Гизы в Египте.По словам британской газеты The Sun, Мид построил свою теорию на так называемой Планете X, которая также известна как Нибиру, которая, по его мнению, уничтожит Землю 23 сентября, вызвав извержения вулканов, цунами и землетрясения.