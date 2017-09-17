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Главная страница → Раздел: ЭкономикаWalmart строит новый офис в Арканзасе
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Walmart строит новый офис в Арканзасе


Walmart строит новый офис в Арканзасе
Фото: AmericaRU.com
В Бентонвилле, Арканзас, строится новая штаб-квартира одного из крупнейших ритейлеров США Walmart.

По официальному заявлению компании, Walmart намеревается создать «совершенно новый домашний офис, чтобы лучше интегрировать свои различные команды». Но в отличие от Amazon, которая хочет сделать вторую штаб-квартиру в другом городе в дополнение к своему нынешнему дому в Сиэтле, Walmart будет держать всех сотрудников в Бентонвилле, штат Арканзас.

Основатель WalMart Stores Сэм Уолтон выбрал нынешнее место на 8-й улице и в 1971 году. Теперь, когда компания более уверенно движется к электронной коммерции, сеть хочет, чтобы новые объекты отражали современные возможности и консолидировали пространство, чтобы работники тратили меньше времени на переезд из одного здания в другое и больше времени, работая вместе над проблемами.

Генеральный директор WalMart Stores Дуг Миллон (Doug Millon) отметил, что создание нового офиса займет от 5 до 7 лет, и он будет расположен на участке, который занимает весь городской квартал, расположенный примерно в двух милях от нынешней штаб-квартиры.
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