Walmart строит новый офис в Арканзасе

Фото: AmericaRU.com
По официальному заявлению компании, Walmart намеревается создать «совершенно новый домашний офис, чтобы лучше интегрировать свои различные команды». Но в отличие от Amazon, которая хочет сделать вторую штаб-квартиру в другом городе в дополнение к своему нынешнему дому в Сиэтле, Walmart будет держать всех сотрудников в Бентонвилле, штат Арканзас.
Основатель WalMart Stores Сэм Уолтон выбрал нынешнее место на 8-й улице и в 1971 году. Теперь, когда компания более уверенно движется к электронной коммерции, сеть хочет, чтобы новые объекты отражали современные возможности и консолидировали пространство, чтобы работники тратили меньше времени на переезд из одного здания в другое и больше времени, работая вместе над проблемами.
Генеральный директор WalMart Stores Дуг Миллон (Doug Millon) отметил, что создание нового офиса займет от 5 до 7 лет, и он будет расположен на участке, который занимает весь городской квартал, расположенный примерно в двух милях от нынешней штаб-квартиры.
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