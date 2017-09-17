Ураган Хосе принесет новые опустошения

Фото: AmericaRU.com
Ураган Хосе пока имеет статус шторма категории 1, может оказать сильное воздействие на восточный берег и далеко южнее Северной Каролины в ближайшие дни. Хосе был повышен до категории тропического шторма в пятницу после того, как служба ураганов ВВС США оценила скорость ветра.
По данным Weather Channel, ураган продолжает укрепляться и формироваться. Ураган придет к американским берегам сегодня, 17 сентября. Его последствия уже ощущаются на Багамских, Бермудских островах и в Пуэрто-Рико.
Моделирование движения шторма прогнозирует, что Хосе получит больше силы после прихода в теплые воды. Однако непосредственное воздействие на материк остается в «конусе неопределенности» шторма. Лонг-Айленд и прибрежная Новая Англия могут оказаться на пути шторма, если он в конечном итоге двинется на север.
Возможно также, что система высокого давления, которая в настоящее время предотвращает выход шторма е, будет сдвигаться и, наконец, отодвинет Хосе от суши.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
- Ураган Мария идет по пути Ирмы и становится сильнее →
- Мужчина надел маску клоуна, чтобы напугать дочь, дело закончилось стрельбой →
- Библейское пророчество утверждает, что конец света наступит 23 сентября →
- Беспорядки в Сент-Луисе: полицейского, который застрелил темнокожего водителя, оправдали →
- Женщина в Огайо ударила ножом насильника ее дочери →
- Известный полицейский из Флориды оказался антисемитом →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/117457
http://www.americaru.com/news/117457