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Главная страница → Раздел: События/СкандалыУраган Хосе принесет новые опустошения
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Ураган Хосе принесет новые опустошения


Ураган Хосе принесет новые опустошения
Фото: AmericaRU.com
Новый тропический ураган Хосе грозит новыми разрушениями северо-восточному побережью США и уже пострадавшим от Ирмы островам.

Ураган Хосе пока имеет статус шторма категории 1, может оказать сильное воздействие на восточный берег и далеко южнее Северной Каролины в ближайшие дни. Хосе был повышен до категории тропического шторма в пятницу после того, как служба ураганов ВВС США оценила скорость ветра.

По данным Weather Channel, ураган продолжает укрепляться и формироваться. Ураган придет к американским берегам сегодня, 17 сентября. Его последствия уже ощущаются на Багамских, Бермудских островах и в Пуэрто-Рико.

Моделирование движения шторма прогнозирует, что Хосе получит больше силы после прихода в теплые воды. Однако непосредственное воздействие на материк остается в «конусе неопределенности» шторма. Лонг-Айленд и прибрежная Новая Англия могут оказаться на пути шторма, если он в конечном итоге двинется на север.

Возможно также, что система высокого давления, которая в настоящее время предотвращает выход шторма е, будет сдвигаться и, наконец, отодвинет Хосе от суши.
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