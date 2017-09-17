Ураган Хосе принесет новые опустошения

17 сентября 2017 года, 12:00

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Новый тропический ураган Хосе грозит новыми разрушениями северо-восточному побережью США и уже пострадавшим от Ирмы островам.Ураган Хосе пока имеет статус шторма категории 1, может оказать сильное воздействие на восточный берег и далеко южнее Северной Каролины в ближайшие дни. Хосе был повышен до категории тропического шторма в пятницу после того, как служба ураганов ВВС США оценила скорость ветра.По данным Weather Channel, ураган продолжает укрепляться и формироваться. Ураган придет к американским берегам сегодня, 17 сентября. Его последствия уже ощущаются на Багамских, Бермудских островах и в Пуэрто-Рико.Моделирование движения шторма прогнозирует, что Хосе получит больше силы после прихода в теплые воды. Однако непосредственное воздействие на материк остается в «конусе неопределенности» шторма. Лонг-Айленд и прибрежная Новая Англия могут оказаться на пути шторма, если он в конечном итоге двинется на север.Возможно также, что система высокого давления, которая в настоящее время предотвращает выход шторма е, будет сдвигаться и, наконец, отодвинет Хосе от суши.