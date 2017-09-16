В Пакистане христианина приговорили к смертной казни за богохульство

Фото: AmericaRU.com
Богохульство является серьезным уголовным преступлением в Пакистане. Оскорбление Пророка Мухаммеда карается смертной казнью. В большинстве случаев под эти уголовные статьи подпадают члены религиозных меньшинств.
35-летний Надим Джеймс (Nadeem James) был арестован в июле 2016 года по доносу своего друга, его обвиняли в распространении материалов, которые высмеивали пророка Мухаммеда. Адвокат осужденного Риаз Анджум (Riaz Anjum) сказал, что его клиент намерен обжаловать приговор, который был вынесен сессионным судом в городе Гуйрат.
На данный момент за богохульство ни один из приговоров не был приведен в исполнение, в камерах смертников отбывают пожизненное наказание сорок человек, согласно данным Комиссии Соединенных Штатов по международным религиозным правам.
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