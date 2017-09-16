Умер актер Гарри Стэнтон

16 сентября 2017 года, 19:12

Фото: AmericaRU.com

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Гарри Дин Стэнтон (Harry Dean Stanton), изможденный с впалыми глазами актер, чья звезда зажглась в конце 50-х годов, благодаря двум ролям в кино, увенчавший свою актерскую карьеру блестящей ролью в сериале «Большая любовь», умер в пятницу в Лос-Анжелесе в возрасте 91 года.Его агент Джон С. Келли (John S. Kelly) подтвердил, что актер умер в Cedars-Sinai Medical Center.Два десятилетия Стэнттон снимался в голливудских фильмах, он играл ковбоев и злодеев, прежде чем его таланты не стали привлекать внимание в таких фильмах как: «Испытательный срок (1978 г.), «Чужой», «Мудрая кровь» и «Роза» (все три в 1979 г.), а также «Побег из Нью-Йорка» (1981 г.).До начала 80-х актер был малоизвестен широкой публике, пока не сыграл главную роль в фильме Вима Вендерса (Wim Wenders) «Париж, Техас», удостоенный «Пальмовой золотой ветвью» на Каннском кинофестивале.Родился Гарри Дин Стэнтон в Западном Ирвине, штат Кентукки, небольшом городке к юго-востоку от Лексингтона 14 июля 1926 года в семье табачного фермера.