Умер актер Гарри Стэнтон

Фото: AmericaRU.com
Его агент Джон С. Келли (John S. Kelly) подтвердил, что актер умер в Cedars-Sinai Medical Center.
Два десятилетия Стэнттон снимался в голливудских фильмах, он играл ковбоев и злодеев, прежде чем его таланты не стали привлекать внимание в таких фильмах как: «Испытательный срок (1978 г.), «Чужой», «Мудрая кровь» и «Роза» (все три в 1979 г.), а также «Побег из Нью-Йорка» (1981 г.).
До начала 80-х актер был малоизвестен широкой публике, пока не сыграл главную роль в фильме Вима Вендерса (Wim Wenders) «Париж, Техас», удостоенный «Пальмовой золотой ветвью» на Каннском кинофестивале.
Родился Гарри Дин Стэнтон в Западном Ирвине, штат Кентукки, небольшом городке к юго-востоку от Лексингтона 14 июля 1926 года в семье табачного фермера.
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