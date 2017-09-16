Трамп заявил, что Америку не запугать

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Выступая на объединённой базе Эндрюс, которая расположена к юго-востоку от Вашингтона, Трамп заявил, что США обладает «надежными вариантами» реагирования на угрозу со стороны Пхеньяна.
«Америку и наших союзников невозможно запугать, - сказал он. – Мы будем защищать наш народ, нашу страну и нашу цивилизацию от всех, кто угрожает нашему образу жизни. В том числе и от режима Северной Кореи, который в очередной раз проявил свое полное презрение к своим соседям и всему мировому сообществу».
Однако многие не считают военный вариант удачной идеей. Бывший помощник Трампа Стив Бэннон (Joint Base Andrews) сказал в августе: «Забудьте об этом. Пока мы не решим ту часть уравнения, в которой десять миллионов человек в Сеуле не умирают за первые 30 минут от обычного оружия, я не знаю о чем мы. Пока они могут нас достать, тут нет военных решений», - сказал он.
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