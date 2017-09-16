Трамп заявил, что Америку не запугать

16 сентября 2017 года, 18:11

Фото: AmericaRU.com

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Президент США Дональд Трамп и его советники по национальной безопасности заявили в пятницу, что рассматривают военные варианты решения северокорейского кризиса, несмотря на то, что некоторые эксперты считают, что совсем не существует удачных решений в этом вопросе.Выступая на объединённой базе Эндрюс, которая расположена к юго-востоку от Вашингтона, Трамп заявил, что США обладает «надежными вариантами» реагирования на угрозу со стороны Пхеньяна.«Америку и наших союзников невозможно запугать, - сказал он. – Мы будем защищать наш народ, нашу страну и нашу цивилизацию от всех, кто угрожает нашему образу жизни. В том числе и от режима Северной Кореи, который в очередной раз проявил свое полное презрение к своим соседям и всему мировому сообществу».Однако многие не считают военный вариант удачной идеей. Бывший помощник Трампа Стив Бэннон (Joint Base Andrews) сказал в августе: «Забудьте об этом. Пока мы не решим ту часть уравнения, в которой десять миллионов человек в Сеуле не умирают за первые 30 минут от обычного оружия, я не знаю о чем мы. Пока они могут нас достать, тут нет военных решений», - сказал он.