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Главная страница → Раздел: В миреЧисло пострадавших от взрыва в Лондоне увеличилось до 29
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Число пострадавших от взрыва в Лондоне увеличилось до 29


Число пострадавших от взрыва в Лондоне увеличилось до 29
Фото: AmericaRU.com
В субботу в портовой зоне Дувра был арестован 18-летний мужчина, подозреваемый в организации взрыва в лондонском метро в пятницу. Старший национальный координатор по вопросам борьбы с терроризмом назвал задержание «значительным сдвигом» в расследовании, которое продолжается.

«Этот арест сильно поможет нашим сотрудникам в расследовании, в интересах следствия мы пока не можем сообщить подробно об арестованном», - сказал он.

Количество пострадавших увеличилось до 29 человек. Правительство Великобритании повысило уровень национальной угрозы от «тяжелого» до «критического». Это означает, что ожидаются еще теракты.

Подозреваемый, которого арестовали в соответствии с Законом о борьбе с терроризмом, в настоящее время содержится в местном полицейском участке. Станция Парсонс-Грин, где в пятницу прогремел взрыв, возобновила работу в субботнее утро.

Дувр находится в 80 милях к юго-востоку от Лондона и является портовым городом с регулярными паромными сообщениями во Францию.
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