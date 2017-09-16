Число пострадавших от взрыва в Лондоне увеличилось до 29

16 сентября 2017 года, 17:08

Фото: AmericaRU.com

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В субботу в портовой зоне Дувра был арестован 18-летний мужчина, подозреваемый в организации взрыва в лондонском метро в пятницу. Старший национальный координатор по вопросам борьбы с терроризмом назвал задержание «значительным сдвигом» в расследовании, которое продолжается.«Этот арест сильно поможет нашим сотрудникам в расследовании, в интересах следствия мы пока не можем сообщить подробно об арестованном», - сказал он.Количество пострадавших увеличилось до 29 человек. Правительство Великобритании повысило уровень национальной угрозы от «тяжелого» до «критического». Это означает, что ожидаются еще теракты.Подозреваемый, которого арестовали в соответствии с Законом о борьбе с терроризмом, в настоящее время содержится в местном полицейском участке. Станция Парсонс-Грин, где в пятницу прогремел взрыв, возобновила работу в субботнее утро.Дувр находится в 80 милях к юго-востоку от Лондона и является портовым городом с регулярными паромными сообщениями во Францию.