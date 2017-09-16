Трансгендерам пока разрешат служить в армии США

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Министр обороны Джеймс Мэттис (James Mattis) заявил в пятницу военному руководству, что Пентагон созовет группу из всех высокопоставленных военных чинов, возглавляемую заместителем министра обороны и заместителем Объединённого комитета начальника штабов, чтобы подробнее рассмотреть указ Трампа на запрет трансгендерам служить в армии. На данный момент трансгендеры могут продолжать получать медицинские услуги.
Еще в июле в своем твит-блоге Трамп объявил, что восстановит запрет на службу в вооруженных силах США транссексуалам, который в 2016 году был отменен администрацией Обамы. Заявление вызвало резкую критику не только со стороны демократов, но и со стороны республиканцев.
Сенатор Джон Маккейн (John McCain) в пятницу сказал, что собирается поддержать законопроект, который заблокирует запрет Трампа, объяснив, что в армии должны служить люди, которые отвечают требованиям по службе, независимо от их гендерной идентичности.
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