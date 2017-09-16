Беспорядки в Сент-Луисе: полицейского, который застрелил темнокожего водителя, оправдали

Фото: AmericaRU.com
В субботу начальник полиции Сент-Луиса Лоуренс О’Тул (Lawrence O`Toole) сообщил, что с 18:00 было арестовано 23 демонстранта, 10 полицейских получили легкие ранения, включая сломанную челюсть и вывихнутое плечо.
«Поначалу демонстрация носила мирный характер, но после наступления темноты некоторые активисты стали нападать на полицейских», - сказал О’Тул в совместном выступлении с мэром Лидой Крюссон (Lyda Krewson).
Беспорядки разгорелись, когда судья оправдал бывшего полицейского Джейсона Стокли (Jason Stockley) за убийство Энтони Ламара Смита (Anthony Lamar Smith) в декабре 2011 года. Смита преследовали на скорости до 80 миль в час, а когда тот остановил машину, то Стокли сказал напарнику, что собирается пристрелить «эту мразь». И когда Стокли подошел к машине Смита, он сделал пять летальных выстрелов. Также Стокли обвиняли, что он подкинул Смиту пистолет, это подтвердил анализ ДНК.
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