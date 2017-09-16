Доктор рассказала, как правильно использовать антиперспирант

16 сентября 2017 года, 07:59

Фото: AmericaRU.com

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Когда дело доходит до утренней рутины, то немногие из нас покидают дом без нанесения антиперспиранта. И хотя это может показаться простейшей задачей, по мнению медицинских работников, большинство из нас делает это неправильно.Ведущая британского шоу «Я стесняюсь своего тела» и врач Дон Харпер (Dawn Harper) рассказала, как правильно пользоваться антиперспирантом. По ее словам, не стоит наносить его утром. «Применять антиперспирант необходимо на ночь перед сном, чтобы он полностью высох. Оставить его на ночь и утром смыть остатки с мылом и водой», - заявила она в интервью журналу «Cosmopolitan». Доктор Харпер рекомендует применять антиперспирант один или два раза в неделю.Антиперспиранты обычно содержат хлорид алюминия. Частицы алюминия поглощаются клетками потовых желез, заставляя их набухать и закрываться, чтобы они больше не выделяли пот. Считается, что, если наносить его на ночь, то он успевает «расположиться» в порах. Харпер добавила, что важно, чтобы антиперспирант полностью высох, прежде чем вы покинете дом, и поэтому лучше избегать его применения на влажную кожу.Хотя большинство считают, что чем больше антиперспиранта нанести, тем менее вероятно, что почувствуется запах, доктор сказала, что дезодорант хорошего качества нужно применять только два раза в неделю.