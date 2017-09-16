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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеНастоящие вампиры могут иметь генетическую мутацию, связанную с заболеванием крови
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Настоящие «вампиры» могут иметь генетическую мутацию, связанную с заболеванием крови


Настоящие вампиры могут иметь генетическую мутацию, связанную с заболеванием крови
Фото: AmericaRU.com
Чувствительность к солнечному свету, жажда крови и почти трупный цвет лица - классические признаки вампира. Однако они также являются признаками генетического заболевания крови, известного как эритропоэтическая протопорфирия.

Хотя сама болезнь не нова, исследователи идентифицировали специфическую генетическую мутацию, которая, по их мнению, стоит за большей частью знаний о вампирах. Нарушения, которые влияют на функцию кроветворения организма, известны как порфирия. Ученые считают, что расстройство можно корректировать с помощью генной терапии.

Исследователи предполагают, что в прошлом странные побочные эффекты этой болезни могли способствовать распространению мифов о вампирах. Например, порфирия влияют на образование молекулы крови, называемой гем. Это приводит к анемии и экстремальной фоточувствительности.

«Люди с эритропоэтической протопорфирией хронически страдают анемией, что заставляет их чувствовать себя очень уставшими и выглядеть бледными. Кроме того, из-за этого у них повышена светочувствительностью и они не могут выходить днем. Даже в пасмурный день ультрафиолетового света достаточно, чтобы вызвать образование пузырей на открытых частях тела», - говорит ведущий автор исследования Барри Пау (Barry Paw) из детской больницы Бостона.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «Proceedings of the National Academy of Sciences».
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