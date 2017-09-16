Настоящие «вампиры» могут иметь генетическую мутацию, связанную с заболеванием крови

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Хотя сама болезнь не нова, исследователи идентифицировали специфическую генетическую мутацию, которая, по их мнению, стоит за большей частью знаний о вампирах. Нарушения, которые влияют на функцию кроветворения организма, известны как порфирия. Ученые считают, что расстройство можно корректировать с помощью генной терапии.
Исследователи предполагают, что в прошлом странные побочные эффекты этой болезни могли способствовать распространению мифов о вампирах. Например, порфирия влияют на образование молекулы крови, называемой гем. Это приводит к анемии и экстремальной фоточувствительности.
«Люди с эритропоэтической протопорфирией хронически страдают анемией, что заставляет их чувствовать себя очень уставшими и выглядеть бледными. Кроме того, из-за этого у них повышена светочувствительностью и они не могут выходить днем. Даже в пасмурный день ультрафиолетового света достаточно, чтобы вызвать образование пузырей на открытых частях тела», - говорит ведущий автор исследования Барри Пау (Barry Paw) из детской больницы Бостона.
Результаты исследования были опубликованы в журнале «Proceedings of the National Academy of Sciences».
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