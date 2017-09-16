Ученые доказали, что рацион питания имеет важное значение при диабете 2 типа

16 сентября 2017 года, 07:07

Фото: AmericaRU.com

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Новаторский метод, разработанный специалистами Технологического университета Чалмерса, продемонстрировал свой потенциал, определив, что метаболические профили крови могут предоставить новые важные знания о связи между едой и здоровьем.Новое исследование показало, что питание является одним из самых сильных предикторов риска сахарного диабета 2 типа у пожилых женщин. Ученые обнаружили, что несколько диет и биомаркеров питательных веществ связаны как с риском развития диабета в будущем, так и с диабетом 2 типа.В эксперименте приняли участие 600 женщин в возрасте 64 лет. Исследователи отметили, что когда речь идет о риске развития диабета 2 типа, то рыба, цельные зерна, растительные масла и витамин Е оказывают защитное действие, в то время как красное мясо и насыщенные жиры увеличивают риск развития болезни.Результаты исследования были опубликованы в журнале «American Journal of Clinical Nutrition».