Действительно ли марихуана помогает уснуть?

Фото: AmericaRU.com
Хотя по-прежнему остается много вопросов, на которые нужно ответить, существующие исследования показывают, что влияние марихуаны на сон может зависеть от многих факторов, включая индивидуальные особенности, дозы и частоту употребления. Наркотик становится доступнее: по состоянию на ноябрь, 28 штатов США и округ Колумбия легализовали марихуану.
Некоторые исследования показали, что сон курильщиков марихуаны улучшается. Однако после прекращения употребления наркотика вновь появляются проблемы со сном. Новый эксперимент показал, что частота использования, по-видимому, является важным фактором, связанным с ухудшением сна после отказа от марихуаны. 39 процентов тех, кто курил наркотик ежедневно, жаловались на бессонницу, по сравнению с 10 процентами тех, кто употреблял марихуану не на постоянной основе.
Кроме того, ученые Университета Мичигана пришли к выводу, что если у вас депрессия, то марихуана может помочь вам уснуть, но если ее нет, то наркотик только навредит.
Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
- Писать – эффективное средство со стрессом и беспокойством →
- Вы теряете вес? Проверьте свои отходы →
- Плохое питание является фактором в одной из пяти смертей в мире →
- Доктор рассказала, как правильно использовать антиперспирант →
- Настоящие «вампиры» могут иметь генетическую мутацию, связанную с заболеванием крови →
- Ученые доказали, что рацион питания имеет важное значение при диабете 2 типа →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/117437
http://www.americaru.com/news/117437