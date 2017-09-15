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Действительно ли марихуана помогает уснуть?


Действительно ли марихуана помогает уснуть?
Фото: AmericaRU.com
Если вы поговорите с кем-то, кто страдает бессонницей, то скорее всего этот человек пробовал использовать марихуану для решения проблемы со сном, или хотел попробовать.

Хотя по-прежнему остается много вопросов, на которые нужно ответить, существующие исследования показывают, что влияние марихуаны на сон может зависеть от многих факторов, включая индивидуальные особенности, дозы и частоту употребления. Наркотик становится доступнее: по состоянию на ноябрь, 28 штатов США и округ Колумбия легализовали марихуану.

Некоторые исследования показали, что сон курильщиков марихуаны улучшается. Однако после прекращения употребления наркотика вновь появляются проблемы со сном. Новый эксперимент показал, что частота использования, по-видимому, является важным фактором, связанным с ухудшением сна после отказа от марихуаны. 39 процентов тех, кто курил наркотик ежедневно, жаловались на бессонницу, по сравнению с 10 процентами тех, кто употреблял марихуану не на постоянной основе.

Кроме того, ученые Университета Мичигана пришли к выводу, что если у вас депрессия, то марихуана может помочь вам уснуть, но если ее нет, то наркотик только навредит.
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