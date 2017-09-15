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В прошлом году семь миллионов смертей были вызваны курением


В прошлом году семь миллионов смертей были вызваны курением
Фото: AmericaRU.com
В 2016 году каждая пятая смерть в мире была связана с плохим питанием, в то время как семь миллионов человек умерли от болезней, связанных с курением.

Новое исследование было опубликовано в журнале «The Lancet». Исследователи проанализировали данные о более чем 330 болезнях, причинах смерти и травмах в 195 странах по всему миру. Эксперимент проводил Институт измерения показателей и оценки состояния здоровья при Вашингтонском университете в Сиэтле.

Ученые обнаружили, что в 2016 году общее число родившихся детей составило 128,8 миллионов человек, в то время как общее число смертей составило 54,7 миллионов человек (по сравнению с 42,8 миллионами в 1970 году). Показатели смертности снизились во всех возрастных группах, причем наибольшее уменьшение отметили среди детей в возрасте 5 лет. На сегодня средняя продолжительность жизни женщин составляет 75,3 лет, а мужчин - 69,8 лет. Самая высокая продолжительность жизни в Японии (83,9 года у мужчин и женщин), а в Центральноафриканской Республике самая низкая (50,2 лет).

Как сообщается в докладе, около 40 миллионов человек погибли от неинфекционных заболеваний. Ишемическая болезнь сердца была основной причиной преждевременной смертности во всех регионах, кроме как в странах с низким доходом, где основной причиной были респираторные инфекции. В 2016 году насчитывалось 1,1 миллиарда человек, живущих с психическими расстройствами и расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ. Из-за курения погибли более 7,1 миллионов человек.
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