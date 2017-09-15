Ученые доказали, что коты – это жидкость

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Это не чисто риторические вопросы, а фактические научные исследования, которые были проведены победителями Шнобелевской премии 2017 года. Премия в области физики досталась Марку-Антуану Фардону (Marc Antoine-Fardin), который доказал, что коты могут рассматриваться одновременно и как твердое тело, и как жидкость.
Премию мира получили шестеро ученых, которые доказали, что игра на диджериду помогает бороться с храпом. Мэтью Роклофф (Matthew Rockloff) и Нэнси Грир (Nancy Greer) были удостоены премии в области экономики. Они определили, что возбуждение, вызванное контактом с живым крокодилом, влияет на готовность человека играть в азартные игры. В области медицины пятеро исследователей получили приз за изучение того, как некоторые люди испытывают отвращение к сыру.
Приз в области анатомии был присужден Джеймсу Хиткоту (James Heathcote), который попытался ответить на очень глубокий вопрос о том, почему у стариков большие уши. И приз в области биологии был вручен ученым, которые обнаружили пещерные виды насекомых, обменявшихся половыми органами.
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