Женщина в Огайо ударила ножом насильника ее дочери

15 сентября 2017 года, 21:51

Фото: AmericaRU.com

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Женщина из Огайо обвиняется в том, что нанесла многочисленные колотые раны ножом своему бойфренду, обнаружив того голым рядом с 12-летней дочерью.Как сообщает Cleveland.com, женщина зашла утром в комнату дочери и обнаружила 31-летнего мужчину без штанов над девочкой. Женщина схватила, что попало под руку, это был карманный нож, и пять раз ударила мужчину в шею и затылок. Но удары оказались несильными, поэтому насильник попытался отнять у нее нож и завязалась драка, в ходе которой дерущиеся оказались на улице, где женщина стала кричать, что «ее бойфренд домогался дочери, и она его ударила»,Девочка рассказала полиции, что мужчина снял штаны и сексуально приставал, сказав: «Это то, что происходит в реальном мире, когда у тебя есть парень».Во время драки у женщины и ее дочери пострадали руки. Полиция сняла обвинение с женщины, но собирается возбуждать дело против ее бойфренда, инкриминируя ему попытку изнасилования.