Известный полицейский из Флориды оказался антисемитом

Фото: AmericaRU.com
Сотрудник полиции округа Гейнсвилл Майкл Хэмилл (Michael Hamill) размещал на своей странице множество оскорбительных шуток про евреев. Например, что «глупые люди» должны отправиться в печи по «методике Гитлера». В 2013 году он написал: «кто мог подумать, что чтение еврейских анекдотов перед сном улучшает самочувствие и помогает уснуть?». «Какая разница между евреями и бойскаутами?»
Несмотря на то, что Хэмилл удалил свою учетную запись на Facebook, пользователи успели наделать скриншотов и разослать их в социальных сетях. Отделение полиции, в котором работает Хэмилл, опубликовало заявление, что рассмотрят обвинения против их сотрудника.
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