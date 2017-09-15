Известный полицейский из Флориды оказался антисемитом

15 сентября 2017 года, 20:48

Фото: AmericaRU.com

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Полицейский из Флориды, известный благодаря участию в работах по устранению последствий от урагана Ирма, а также тем, что носит бороду, нечаянно повысил свою известность в интернете из-за антисемитских высказываний на Facebook.Сотрудник полиции округа Гейнсвилл Майкл Хэмилл (Michael Hamill) размещал на своей странице множество оскорбительных шуток про евреев. Например, что «глупые люди» должны отправиться в печи по «методике Гитлера». В 2013 году он написал: «кто мог подумать, что чтение еврейских анекдотов перед сном улучшает самочувствие и помогает уснуть?». «Какая разница между евреями и бойскаутами?»Несмотря на то, что Хэмилл удалил свою учетную запись на Facebook, пользователи успели наделать скриншотов и разослать их в социальных сетях. Отделение полиции, в котором работает Хэмилл, опубликовало заявление, что рассмотрят обвинения против их сотрудника.