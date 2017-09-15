Вторая ракета пролетела над Японией

15 сентября 2017 года, 19:44

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Северная Корея снова выпустила баллистическую ракету средней дальности над Японией. Ракета упала в районе Тихого океана. Это уже второй запуск ракеты над Японией, первый пробный полет был произведен 3 сентября.Командование вооруженных сил Южной Кореи заявило, что ракета пролетела 3700 километров (2300 миль), достигнув максимальной высоты 770 километров (478 миль).Ракета, запущенная из международного аэропорта Пхеньяна, побила предыдущие рекорды, превысив расстояние между Северной Кореей и американской авиабазой в Гуаме.Физик Дэвид Райт (David Wright) из Союза обеспокоенных ученых сказал: «Северная Корея показала, что может достичь Гуама, однако неизвестно, какую полезную нагрузку может нести эта ракета».«Повторение подобных действий — совершенно неприемлемо и недопустимо. Международное сообщество должно дать понять Северной Корее, что у нее нет светлого будущего, если она продолжит свою текущую политику», - сказал премьер-министр Японии Синдзо Абэ (Shinzō Abe).Джим Мэттис (Jim Mattis), министр обороны США, назвал последнюю ракету запущенным безрассудным актом, который «подставил под удар миллионы японцев».