Американский чиновник использовал военный самолет, чтобы провести медовый месяц в Европе

15 сентября 2017 года, 18:15

Фото: AmericaRU.com

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Новые подробности касательно чиновника США вызвали у американской общественности ряд вопросов об использовании богатыми парами правительственных самолетов. Министр финансов Стивен Мнучин (Steven Mnuchin) в четверг ответил на упреки в использовании военного самолета, чтобы слетать в свой европейский медовый месяц летом вместе с женой Луизой Линтон (Louise Linton).«Позвольте мне внести ясность, я всегда ответственно отношусь к использованию государственных средств. Я никогда не просил бы правительство оплатить мое личное путешествие», - сказал он в интервью для Politico.В министерстве финансов поддержали Мнучина, объяснив, что использование военного самолета для министра финансов важно с точки зрения национальной безопасности. «Поэтому министр должен постоянно иметь доступ к защищенным линиям связи. В соответствии с принятыми нормами, мы используем все возможности, включая и использование военного самолета для того, чтобы у него защищенный доступ во время его поездок», - сообщили в министерстве.Также Мнучина с женой упрекают, что они использовали правительственный самолет, чтобы наблюдать недавнее солнечное затмение в Форт-Ноксе, но Мнучин заверил, что летал в Форт-Нокс исключительно по делам.