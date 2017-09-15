Американский чиновник использовал военный самолет, чтобы провести медовый месяц в Европе

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«Позвольте мне внести ясность, я всегда ответственно отношусь к использованию государственных средств. Я никогда не просил бы правительство оплатить мое личное путешествие», - сказал он в интервью для Politico.
В министерстве финансов поддержали Мнучина, объяснив, что использование военного самолета для министра финансов важно с точки зрения национальной безопасности. «Поэтому министр должен постоянно иметь доступ к защищенным линиям связи. В соответствии с принятыми нормами, мы используем все возможности, включая и использование военного самолета для того, чтобы у него защищенный доступ во время его поездок», - сообщили в министерстве.
Также Мнучина с женой упрекают, что они использовали правительственный самолет, чтобы наблюдать недавнее солнечное затмение в Форт-Ноксе, но Мнучин заверил, что летал в Форт-Нокс исключительно по делам.
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