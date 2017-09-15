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Солнечный камень викингов может оказаться правдой


Солнечный камень викингов может оказаться правдой
Фото: AmericaRU.com
В течение полувека историки бились над вопросом, как же викингам удавалось плавать на огромные расстояния, зачастую под плотным облачным покровом с помощью загадочного кристалла, который называли «солнечным камнем».

Казалось, что мы никогда не узнаем, что это был за легендарный камень, однако последние исследования ученых могут пролить свет на использования этого инструмента. По сообщению Science Alert, венгерские ученые из будапештского университета им. Эвёша Лоранда изучили ряд кристаллов, чтобы проверить гипотезу 1967 года. В исследованиях использовался так называемый исландский шпат (кристаллизованный карбонат кальция), через этот прозрачный минерал ученые пропускали лучи солнечного света.

В условиях севера капли водяного пара в атмосфере Земли преломляют солнечный свет, рассеивая его и делая поляризованным. В результате светлым становится все небо, делая неразличимыми прямые лучи Солнца. А если использовать кристалл, то с помощью солнечного компаса легче определить высоту солнца и направление.
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