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В лондонском метро прогремел взрыв


В лондонском метро прогремел взрыв
Фото: AmericaRU.com
В лондонском метро утром в час пик прогремел взрыв. Сообщается, что пострадало, по меньшей мере, 18 пассажиров, полиция считает, что был совершен террористический акт.

Полиция и медицинский персонал незамедлительно прибыли на станцию Парсонс-Грин, через пять минут после сообщения о взрыве. Представители службы скорой помощи сообщили о 18 пациентах, которых доставили в больницу, никто из них не находится в опасном для жизни состоянии.

Премьер-министр Тереза Мэй (Theresa May) в пятницу днем собрала экстренное заседание антитеррористического комитета «Кобра». Лондонская полиция объявила происшествие террористическим актом.

«Я мысленно с теми, кто пострадал в Парсон-Грин и с сотрудниками служб экстренной помощи, которые отважно отреагировали на террористический акт», - сказала Тереза Мэй.

На данный момент полиция рекомендует лондонцев избегать района Парсонс-грин, который расположен на юго-западе Лондона в районе Фулхэм.
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