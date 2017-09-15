В лондонском метро прогремел взрыв

Фото: AmericaRU.com
Полиция и медицинский персонал незамедлительно прибыли на станцию Парсонс-Грин, через пять минут после сообщения о взрыве. Представители службы скорой помощи сообщили о 18 пациентах, которых доставили в больницу, никто из них не находится в опасном для жизни состоянии.
Премьер-министр Тереза Мэй (Theresa May) в пятницу днем собрала экстренное заседание антитеррористического комитета «Кобра». Лондонская полиция объявила происшествие террористическим актом.
«Я мысленно с теми, кто пострадал в Парсон-Грин и с сотрудниками служб экстренной помощи, которые отважно отреагировали на террористический акт», - сказала Тереза Мэй.
На данный момент полиция рекомендует лондонцев избегать района Парсонс-грин, который расположен на юго-западе Лондона в районе Фулхэм.
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