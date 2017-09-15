«Синдром Рапунцель». Девочка умерла от поедания собственных волос

15 сентября 2017 года, 15:30

Фото: AmericaRU.com

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Шестнадцатилетняя студентка из Великобритании Жасмин Бивер (Jasmine Beever) внезапно умерла из-за инфекции, вызванной волосами в желудке. Болезнь девочки названа «Синдром Рацунцель», поскольку она ела свои волосы.Жасмин Бивер из Скегнесса была доставлена в больницу 7 сентября в больницу, в реанимации медики пытались спасти ей жизни, но студентка умерла. Позднее вскрытие показало, что у Бивер был перитонит, который возникает, когда воспаляется тонкая мембрана, покрывающая брюшную стенку, обычно это происходит из-за грибковой или бактериальной инфекции. Заражение Бивер вызвано волосами в ее желудке и в конечном итоге привело к взрывной язве.Согласно исследованиям Национального института медицины США, пациенты, которые глотают собственные волосы, часто получают диагноз «Синдром Рапунцель», который вызван психическим расстройством, называемым трихофагия.