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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеСиндром Рапунцель. Девочка умерла от поедания собственных волос
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«Синдром Рапунцель». Девочка умерла от поедания собственных волос


Синдром Рапунцель. Девочка умерла от поедания собственных волос
Фото: AmericaRU.com
Шестнадцатилетняя студентка из Великобритании Жасмин Бивер (Jasmine Beever) внезапно умерла из-за инфекции, вызванной волосами в желудке. Болезнь девочки названа «Синдром Рацунцель», поскольку она ела свои волосы.

Жасмин Бивер из Скегнесса была доставлена в больницу 7 сентября в больницу, в реанимации медики пытались спасти ей жизни, но студентка умерла. Позднее вскрытие показало, что у Бивер был перитонит, который возникает, когда воспаляется тонкая мембрана, покрывающая брюшную стенку, обычно это происходит из-за грибковой или бактериальной инфекции. Заражение Бивер вызвано волосами в ее желудке и в конечном итоге привело к взрывной язве.

Согласно исследованиям Национального института медицины США, пациенты, которые глотают собственные волосы, часто получают диагноз «Синдром Рапунцель», который вызван психическим расстройством, называемым трихофагия.
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