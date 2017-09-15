Гигантская экзопланета оказалась почти полностью черной

Фото: AmericaRU.com
Причудливый мир обладает, по-видимому, уникальной способностью ловить не менее 94 процентов видимого звездного света, попадающего в атмосферу. WASP-12b известна как «горячий Юпитер», она находится всего в 2 миллионах миль от своей звезды, так что на дневной стороне она остается раскаленной. Одна из самых горячих планет, обнаруженных во Вселенной.
Поскольку тепло предотвращает образование молекул на WASP-12b, исследователи полагают, что на ней нет облаков, чтобы отражать свет. В результате свет от солнца проникает в атмосферу планеты и поглощается атомами водорода, а затем преобразуется в тепловую энергию.
«Мы не ожидали найти такую темную экзопланету, - говорит ведущий исследователь Тейлор Белл (Taylor Bell) из университета МакГилла. - Самые горячие юпитеры отражают около 40 процентов звездного света».
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