Гигантская экзопланета оказалась почти полностью черной

15 сентября 2017 года, 14:25

Фото: AmericaRU.com

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Космический телескоп Хаббл обнаружил, что чрезвычайно большая экзопланета настолько странная, что может стать центральным элементом отдельного эпизода «Звездных войн». WASP-12b примерно в два раза больше массы Юпитера и в три раза больше радиусом, и она - полностью черная.Причудливый мир обладает, по-видимому, уникальной способностью ловить не менее 94 процентов видимого звездного света, попадающего в атмосферу. WASP-12b известна как «горячий Юпитер», она находится всего в 2 миллионах миль от своей звезды, так что на дневной стороне она остается раскаленной. Одна из самых горячих планет, обнаруженных во Вселенной.Поскольку тепло предотвращает образование молекул на WASP-12b, исследователи полагают, что на ней нет облаков, чтобы отражать свет. В результате свет от солнца проникает в атмосферу планеты и поглощается атомами водорода, а затем преобразуется в тепловую энергию.«Мы не ожидали найти такую темную экзопланету, - говорит ведущий исследователь Тейлор Белл (Taylor Bell) из университета МакГилла. - Самые горячие юпитеры отражают около 40 процентов звездного света».