Cassini сегодня войдет в атмосферу Сатурна и будет раздавлен

15 сентября 2017 года, 13:45

Фото: AmericaRU.com

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Сегодня, 15 сентября, наступит конец миссии Cassini.Космический аппарат NASA Cassini находится на заключительном подходе к Сатурну и погрузится в атмосферу планеты в пятницу, 15 сентября. Зонд заканчивает свое 13-летнее путешествие по системе Сатурна с преднамеренным погружением в планету, чтобы защитить луны планеты - в частности Энцелад, с его подземным океаном и признаками гидротермальной активности.Ранее ни один космический корабль никогда не подходил к Сатурну так близко Окончательные расчеты миссии предсказывают потерю контакта с космическим аппаратом 15 сентября в 7:55 утра по восточному времени.Cassini войдет в атмосферу Сатурна примерно на минуту раньше, на высоте около (1915 км) над облачными вершинами (высота, где давление воздуха составляет 1 бар, что эквивалентно уровню моря на Земле). Во время погружения в атмосферу скорость космического корабля будет составлять около 113 000 километров в час.Окончательное погружение будет проходить на дневной стороне Сатурна, около полудня. Когда зонд начинет контактс атмосферой Сатурна, двигатели начнут работать короткими очередями, чтобы = удерживать аппарата, направленную на Землю, для передачи драгоценных окончательных данных миссии. Как только двигатели отработают все топливо, космический корабль начнет падать и будет раздавлен.Прогнозируемая высота для потери сигнала составляет приблизительно 1500 км над облачными облаками Сатурна. С этого момента космический корабль начнет гореть, как метеор. Спустя примерно 30 секунд после потери сигнала космический аппарат начнет разваливаться; в течение пары минут все остатки будут полностью поглощены атмосферой Сатурна.