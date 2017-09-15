Nestlé купила элитный американский бренд кофе

15 сентября 2017 года, 13:15

Фото: AmericaRU.com

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Компания Nestlé удвоила свой бизнес кофе, приобретя контрольный пакет акций элитной марки Blue Bottle Coffee.По данным Wall Street Journal, швейцарская компания по производству продуктов питания и напитков получила 68% от Blue Bottle Coffee на сумму около 425 миллионов долларов.Blue Bottle Coffee, базирующаяся в Окленде, штат Калифорния, имеет 40 производственных мест в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Вашингтоне и Токио. Blue Bottle Coffee имеет статус культа в мире кофе – бренд обслуживает любителей хардкорных кофе, уделяя особое внимание свежезаваренным бобам, переливанию и разнообразным вариантам обработки.Приобретение Blue Bottle Coffee компанией Nestlé даст огромные возможности для участников сделки, при этом сохранит поклонникам необычного кофе возможность и дальше покупать любимую марку.