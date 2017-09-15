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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесЛеди Гага попала в больницу из-за сильной боли
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Леди Гага попала в больницу из-за сильной боли


Леди Гага попала в больницу из-за сильной боли
Фото: AmericaRU.com / kinopoisk.ru
Американская певица Леди Гага (Lady Gaga) отменила свой концерт в Бразилии, поскольку ее срочно госпитализировали из-за тяжелой боли.

Она должна была выступить на ежегодном рок-фестивале Rock in Rio в Бразилии, но отменила шоу из-за проблем со здоровьем. «Леди Гага страдает от сильной физической боли, которая повлияла на ее работоспособность, - говорится в заявлении, опубликованном в ее социальных сетях. В результате она, к сожалению, должна отменить свое выступление в Рио-де-Жанейро».

Сама певица в личном аккаунте в социальных медиа извинилась перед поклонниками и обещала выступить в Рио позднее. «Меня отвезли в больницу, и это была не просто боль в области тазобедренного сустава или усталость от дороги. У меня была очень сильная боль, но я в хороших руках с лучшими врачами», - написала Леди Гага, выложив свое фото в больнице.

Леди Гага (настоящее имя Стефани Джерманотта) рассказывала о своей хронической боли и о других проблемах в новом документальном фильме. Ей регулярно проводят лечение, которое помогает облегчить мышечные спазмы, которые заставляют ее чувствовать боль всей правой части ее тела. Певица подтвердила ранее, что она страдает от фибромиалгии.
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