Личные сценарии «Звездных войн» Кэрри Фишер продадут с аукциона

Фото: AmericaRU.com
Profiles in History продаст персональные сценарии актрисы среди прочих предметов, которые принадлежали ей и ее матери Дебби Рейнольдс. Торги пройдет 7-9 октября в Лос-Анджелесе. В частности, скрипт эпизода «Империя наносит ответный удар» планируют продать за сумму в 30-50 тысяч долларов. За 156-страничный сценарий «Новой надежды» с подписью Лукаса: «Кэрри с большой любовью, Джордж», - хотят получить не менее 20 тысяч долларов.
Наконец, скрипт «Возвращения Джедая» имеет на титульном листе подпись Лукаса: «Для Кэрри. Легко сказать строки, Джордж », - и содержит также 13 фото Фишер в роли Леи. Его стартовая цена такая же – 20 тысяч долларов.
Читайте также последние новости раздела "Культура/Шоу-бизнес":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/117409
http://www.americaru.com/news/117409