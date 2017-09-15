Личные сценарии «Звездных войн» Кэрри Фишер продадут с аукциона

15 сентября 2017 года, 12:05

Фото: AmericaRU.com

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Копии сценариев звезды «Звездных войн» Кэрри Фишер (Carrie Fisher), которая сыграла принцессу Лею, с ее рукописными заметками и надписями Джорджа Лукаса, выставят на аукцион.Profiles in History продаст персональные сценарии актрисы среди прочих предметов, которые принадлежали ей и ее матери Дебби Рейнольдс. Торги пройдет 7-9 октября в Лос-Анджелесе. В частности, скрипт эпизода «Империя наносит ответный удар» планируют продать за сумму в 30-50 тысяч долларов. За 156-страничный сценарий «Новой надежды» с подписью Лукаса: «Кэрри с большой любовью, Джордж», - хотят получить не менее 20 тысяч долларов.Наконец, скрипт «Возвращения Джедая» имеет на титульном листе подпись Лукаса: «Для Кэрри. Легко сказать строки, Джордж », - и содержит также 13 фото Фишер в роли Леи. Его стартовая цена такая же – 20 тысяч долларов.