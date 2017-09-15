Селене Гомес для лечения волчанки пересадили почку

15 сентября 2017 года, 11:50

Фото: AmericaRU.com

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Американская поп-звезда Селена Гомес (Selena Gomez) сообщила, что прошло операцию по пересадке почке, которая была ей нужна для лечения волчанки.В публикации Instagram 25-летняя певица показала фото в больнице, рядом с ней находилась ее лучшая подруга Франша Райса, которая, как оказалась, стала донором почки. По словам Гомес, летом врачи сообщили ей, что из-за развития волчанки у нее возникла необходимость пересадки почки.Позднее Селена Гомес показала 126 миллионам фолловеров в Instagram фото послеоперационного шрама в нижней части живота.Гомес поставили диагноз аутоиммунного заболевания в 2015 году. Ранее она прошла курс химиотерапии. Болезнь вынудила ее сделать два перерыва в карьере и отменить большой тур в 2016 году.