Во время учений в Форте Брэгг погиб солдат, семь раненых

Фото: AmericaRU.com
Согласно информации командования спецслужб армии США, инцидент произошел во время тренировке в Форте Брэгг, в которой участвовали студенты и кадры из специального военного центра и школы имени Джона Ф. Кеннеди. Погиб 32-летний сержант Александр П. Далида (Alexander P. Dalida) из города Данстебл, штат Массачусетс.
Раненых солдат забрали вертолет и скорая помощь, доставили в местные больницы, в том числе медицинский центр армии Уомак и больницу университета Северной Каролины в Чапел-Хилл.
Первоначальные сообщения говорят, что травмы солдатами получены во время взрыва, но до сих пор официальной причины не назвали. Расследование продолжается.
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