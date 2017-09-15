Во время учений в Форте Брэгг погиб солдат, семь раненых

15 сентября 2017 года, 11:10

Фото: AmericaRU.com

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Один солдат был убит, еще семь человек получили ранения в четверг утром во время военных учений в Форте Брэгг, Северная Каролина.Согласно информации командования спецслужб армии США, инцидент произошел во время тренировке в Форте Брэгг, в которой участвовали студенты и кадры из специального военного центра и школы имени Джона Ф. Кеннеди. Погиб 32-летний сержант Александр П. Далида (Alexander P. Dalida) из города Данстебл, штат Массачусетс.Раненых солдат забрали вертолет и скорая помощь, доставили в местные больницы, в том числе медицинский центр армии Уомак и больницу университета Северной Каролины в Чапел-Хилл.Первоначальные сообщения говорят, что травмы солдатами получены во время взрыва, но до сих пор официальной причины не назвали. Расследование продолжается.