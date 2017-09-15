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Главная страница → Раздел: ПолитикаИванка Трамп рассказала больше о своих отношениях с отцом
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Иванка Трамп рассказала больше о своих отношениях с отцом


Иванка Трамп рассказала больше о своих отношениях с отцом
Фото: AmericaRU.com
Первая дочь США Иванка Трамп (Ivanka Trump) заявляет, что журналисты переоценивают ее влияние на отца, Президента Дональда Трампа. Она раскрыла больше деталей о своей роли в Белом доме.

Иванка Трамп была на стороне своего отца с тех пор, как он стал 45-м президентом Соединенных Штатов. Но теперь его старшая дочь дала откровенное интервью, где она рассказала о характере своих отношений с ним. Она отметила, что люди имеют в ее отношении «нереалистичные ожидания», и отрицает, что ее присутствие имеет реальный «вес», когда он принимает окончательные решения.

«То, что мое присутствие само по себе будет иметь такой большой вес для моего отца, что он откажется от своих основных ценностей и вопросов, за которые проголосовали американцы, когда они его избрали, - этого не произойдет», - считает Иванка Трамп.

Она также отметила, что обсуждает с отцом сложные и спорные вопросы, но не публично. «Это не значит, что у всех в Белом доме есть однородные взгляды. Но это не значит, что мы публично подрываем друг друга и администрацию», - говорит она.
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