Трое детей убиты, отец арестован за худшее массовое убийство в Сакраменто за десятки лет

15 сентября 2017 года, 10:20

Фото: AmericaRU.com

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В Сакраменто, штат Калифорния, местный житель арестован по обвинению в убийстве троих собственных детей. Власти называют это жестокое преступление худшим убийством в округе за десятки лет.Роберт Ходжес (Robert Hodges), по заявлению полиции, в инциденте домашнего насилия вынудил жену сбежать из дома, а затем задушил троих детей, младшему из которых было меньше года. Когда Мэй Ходжес вернулась домой и увидела случившееся, то впала в истерику – именно в таком состоянии ее нашли полицейские.Роберт Ходжес сбежал, однако позднее патрульные дорожной службы задержали его на шоссе 80 в районе Вест Эль Камино авеню. Мужчина сдался без сопротивления. Сейчас он находится в тюрьме округа Йоло.Ходжес не имел никакой предыдущей криминальной истории, и соседи сказали, что он выглядел как дружелюбный и общительный человек.