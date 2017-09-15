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Главная страница → Раздел: События/СкандалыТрое детей убиты, отец арестован за худшее массовое убийство в Сакраменто за десятки лет
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Трое детей убиты, отец арестован за худшее массовое убийство в Сакраменто за десятки лет


Трое детей убиты, отец арестован за худшее массовое убийство в Сакраменто за десятки лет
Фото: AmericaRU.com
В Сакраменто, штат Калифорния, местный житель арестован по обвинению в убийстве троих собственных детей. Власти называют это жестокое преступление худшим убийством в округе за десятки лет.

Роберт Ходжес (Robert Hodges), по заявлению полиции, в инциденте домашнего насилия вынудил жену сбежать из дома, а затем задушил троих детей, младшему из которых было меньше года. Когда Мэй Ходжес вернулась домой и увидела случившееся, то впала в истерику – именно в таком состоянии ее нашли полицейские.

Роберт Ходжес сбежал, однако позднее патрульные дорожной службы задержали его на шоссе 80 в районе Вест Эль Камино авеню. Мужчина сдался без сопротивления. Сейчас он находится в тюрьме округа Йоло.

Ходжес не имел никакой предыдущей криминальной истории, и соседи сказали, что он выглядел как дружелюбный и общительный человек.
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