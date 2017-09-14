Ученые рассказали о пользе маслин и оливкового масла для здоровья

14 сентября 2017 года, 22:13

Фото: AmericaRU.com

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Исследовательская группа Virginia Tech обнаружила, что олеуропеин, получаемый из оливкового масла, помогает организму выделять больше инсулина, центральной сигнальной молекулы в организме, которая контролирует метаболизм.Польза маслин, а также оливкового масла для здоровья давно признана и рекламируется сторонниками средиземноморской диеты. Однако ранее не было известно о том, какие конкретные соединения в этом замешаны.Олеуропеин, получаемый из оливкового масла, помогает организму выделять больше инсулина, центральной сигнальной молекулы в организме, которая контролирует метаболизм. То же соединение также нейтрализует другую сигнальную молекулу, называемую амилином, которая производит вредные соединения в чрезмерном количестве, что характерно при диабете 2 типа.Результаты исследования были опубликованы в журнале «Biochemistryas a Rapid Report».