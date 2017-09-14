Низкие уровни витамина D связаны с риском рассеянного склероза

14 сентября 2017 года, 21:52

Фото: AmericaRU.com

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Новое крупномасштабное исследование показало, что уровни витамина D в крови помогут спрогнозировать риск развития рассеянного склероза у человека в будущем.Хотя в предыдущих исследованиях уже было высказано предположение о связи между витамином D и риском развития заболевания, автор исследования Кассандра Мунгер (Kassandra Munger) из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Чана в Бостоне объяснила, что эти исследования были небольшими. Однако в новом эксперименте приняли участие более 800 тысяч женщин.Недостаточный уровень витамина D в крови определялся как менее 30 наномолей на литр. Исследователи определили, что в среднем через девять лет после начала эксперимента 1092 женщинам был поставлен диагноз рассеянный склероз. Среди этих испытуемых у 58 процентов были недостаточные уровни витамина D, по сравнению с 52 процентами женщин из контрольной группы. Результаты также показали, что у женщин с дефицитом витамина D риск развития болезни на 43 процента выше, чем у женщин с достаточным уровнем и на 27 процентов выше, чем у женщин с недостаточным уровнем.