Нейронаука объясняет, почему тяжелая инфекция во время беременности связана с аутизмом

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Ученые, которые проводили эксперимент на мышах, обнаружили, что микрофлора пищеварительного тракта матери отвечает за то, что инфекция у матери может повлиять на риск развития аутизма у ребенка. Кроме того, они заметили у детей специфические изменения мозга, которые вызывают аутистическое поведение.
По словам исследователей, риск развития аутизма можно снизить, блокировав функции определенных штаммов бактерий, находящихся в кишечнике матерей. Они заявили, что определили область мозга, которая модулирует поведение, связанное с нарушением нервно-психического развития.
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