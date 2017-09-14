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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеНейронаука объясняет, почему тяжелая инфекция во время беременности связана с аутизмом
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Нейронаука объясняет, почему тяжелая инфекция во время беременности связана с аутизмом


Нейронаука объясняет, почему тяжелая инфекция во время беременности связана с аутизмом
Фото: AmericaRU.com
Уже известно, что матери, которые во время беременности перенесли тяжелые инфекции, требующие госпитализации, имеют более высокий риск родить ребенка с аутизмом. Новое исследование, проведенное специалистами Массачусетского технологического института и Школы медицины при Университете Массачусетса, изучило это явление и выявило потенциальные методы профилактики.

Ученые, которые проводили эксперимент на мышах, обнаружили, что микрофлора пищеварительного тракта матери отвечает за то, что инфекция у матери может повлиять на риск развития аутизма у ребенка. Кроме того, они заметили у детей специфические изменения мозга, которые вызывают аутистическое поведение.

По словам исследователей, риск развития аутизма можно снизить, блокировав функции определенных штаммов бактерий, находящихся в кишечнике матерей. Они заявили, что определили область мозга, которая модулирует поведение, связанное с нарушением нервно-психического развития.
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