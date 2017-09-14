У «Игры престолов» будет несколько концовок

Фото: AmericaRU.com
«Мне известно, что планируется снять несколько версий окончаний сериала, чтобы никто не знал, что произойдет. Так бывает, если сериал слишком длинный», - сказал Блойс.
Это не первый раз, когда создатели сериалов создавали фальшивые финалы, чтобы помешать шпионам и хакерам испортить сюрприз, так было в «Клане Сопрано» и «Далласе». Даже исполнители основных ролей, Эмилия Кларк (Emilia Clarke) и Кит Харингтон (Kit Harington), не знают, как будут разворачиваться события в восьмом сезоне (снова ты ничего не знаешь, Джон Сноу). Так что, до выхода нового сезона ночь будет темна и полна ужасов.
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