Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 6:17 am | Чикаго 5:17 am | Сан-Франциско 3:17 am
Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесУ Игры престолов будет несколько концовок
Культура/Шоу-бизнес
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

У «Игры престолов» будет несколько концовок


У Игры престолов будет несколько концовок
Фото: AmericaRU.com
Создатели известного сериала «Игра престолов» планируют снять несколько концовок нового сезона, чтобы предотвратить появление спойлеров в сети, как это случилось с седьмым сезоном. Это было предсказуемо, но теперь глава канала HBO Кейси Блойс (Casey Bloys) подтвердил информацию, выступая перед студентами в Моравском колледже, который находится в его родном городе Вифлееме, штат Пенсильвания.

«Мне известно, что планируется снять несколько версий окончаний сериала, чтобы никто не знал, что произойдет. Так бывает, если сериал слишком длинный», - сказал Блойс.

Это не первый раз, когда создатели сериалов создавали фальшивые финалы, чтобы помешать шпионам и хакерам испортить сюрприз, так было в «Клане Сопрано» и «Далласе». Даже исполнители основных ролей, Эмилия Кларк (Emilia Clarke) и Кит Харингтон (Kit Harington), не знают, как будут разворачиваться события в восьмом сезоне (снова ты ничего не знаешь, Джон Сноу). Так что, до выхода нового сезона ночь будет темна и полна ужасов.
Читайте также последние новости раздела "Культура/Шоу-бизнес":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/117393
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
квартира на побережье квартира на побережье
Раздел: Требуются
Требуется швея для индевидуального пошива Требуется швея для индевидуального пошива
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира с лучшими видами в здании продается квартира с лучшими видами в здании
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 17150 N BAY ROAD # 2221 Квартира в Санни Айлс Бич, 17150 N BAY ROAD # 2221
Раздел: Требуются
Администратор на reception в отель Администратор на reception в отель
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира в престижном городе Флориды продается квартира в престижном городе Флориды
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus