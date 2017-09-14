В администрации Трампа опасаются Касперского

Фото: AmericaRU.com
Таким образом, администрация президента решительно начинает бороться с потенциальной опасностью, которую создает Россия в киберпространстве, пытаясь, как год назад, повлиять на исход выборов в США посредством Интернета.
В свою очередь Лаборатория Касперского отрицает причастность к российским спецслужбам. «Нет никаких достоверных доказательств, которые были бы публично опубликованы, все обвинения основаны на ложных утверждениях и неточных допущениях», - сказали представители компании.
Приказ удалить «опасный» софт распространяется только на гражданские правительственные учреждения, а не на Пентагон. Впрочем, в начале этого года разведка США сообщала, что использование Касперского запрещено в военных сетях.
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