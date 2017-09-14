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В администрации Трампа опасаются Касперского


В администрации Трампа опасаются Касперского
Фото: AmericaRU.com
Администрация Трампа сообщила, что правительственные органы США должны удалить продукты Лаборатории Касперского из своих сетей, объяснив это тем, что российская киберопасная фирма может быть подвержена влиянию Кремля, тем самым подставив под удар национальную безопасность.

Таким образом, администрация президента решительно начинает бороться с потенциальной опасностью, которую создает Россия в киберпространстве, пытаясь, как год назад, повлиять на исход выборов в США посредством Интернета.

В свою очередь Лаборатория Касперского отрицает причастность к российским спецслужбам. «Нет никаких достоверных доказательств, которые были бы публично опубликованы, все обвинения основаны на ложных утверждениях и неточных допущениях», - сказали представители компании.

Приказ удалить «опасный» софт распространяется только на гражданские правительственные учреждения, а не на Пентагон. Впрочем, в начале этого года разведка США сообщала, что использование Касперского запрещено в военных сетях.
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