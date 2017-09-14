Африканские слоны обхитрили браконьеров

Фото: AmericaRU.com
Обычно слоны добывают еду днем и передвигаются при дневном свете. В темное же время суток они спят и отдыхают. Однако увеличение масштабов незаконной охоты, из-за резкого мирового спроса на слоновую кость, вынуждает крупных млекопитающих изменять своим привычкам.
«Поскольку большинство браконьеров промышляют в дневное время, то слоны перешли на ночной образ жизни», - сказал Фестус Ихваги (Festus Ihwagi), исследователь из университета в Твенте, Нидерланды.
Несколько лет он следил за шестьюдесятью особями в северной Кении с помощью устройств GPS. Ихваги уже давно работает в общественной организации «Спасение слонов», которая прикрепляет к слонам специальные устройства. Ихваги отследил поведение и миграцию 28 самок и 32 самцов. По словам исследователя, ночная жизнь меняет обычное общественное поведение слонов.
Данные Международного союза охраны природы показывают, что численность африканских слонов сильно сократилась. Эскалация браконьерства не только не сокращается, но и увеличивается в основном из-за спроса на слоновую кость в странах Азии для применения в традиционной медицине или производства статусных предметов.
Читайте также последние новости раздела "Прогресс":
- После Cassini к Сатурну отправят еще 5 миссий →
- Группа будущих колонистов Марса закончила изоляцию после 8 месяцев →
- Искусственный интеллект может обнаружить признаки болезни Альцгеймера за 10 лет до появления симптомов →
- Ученые впервые показали обратную сторону Венеры →
- Команда Cassini попрощалась с зондом, уничтоженным Сатурном →
- Ученые доказали, что коты – это жидкость →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/117389
http://www.americaru.com/news/117389