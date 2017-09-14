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Африканские слоны обхитрили браконьеров


Африканские слоны обхитрили браконьеров
Фото: AmericaRU.com
Слоны из восточной Африки научились перемещаться ночью, а днем прятаться, чтобы спастись от браконьеров, которые охотятся за их бивнями. Из-за роста браконьерства животные под угрозой вымирания.

Обычно слоны добывают еду днем и передвигаются при дневном свете. В темное же время суток они спят и отдыхают. Однако увеличение масштабов незаконной охоты, из-за резкого мирового спроса на слоновую кость, вынуждает крупных млекопитающих изменять своим привычкам.

«Поскольку большинство браконьеров промышляют в дневное время, то слоны перешли на ночной образ жизни», - сказал Фестус Ихваги (Festus Ihwagi), исследователь из университета в Твенте, Нидерланды.

Несколько лет он следил за шестьюдесятью особями в северной Кении с помощью устройств GPS. Ихваги уже давно работает в общественной организации «Спасение слонов», которая прикрепляет к слонам специальные устройства. Ихваги отследил поведение и миграцию 28 самок и 32 самцов. По словам исследователя, ночная жизнь меняет обычное общественное поведение слонов.

Данные Международного союза охраны природы показывают, что численность африканских слонов сильно сократилась. Эскалация браконьерства не только не сокращается, но и увеличивается в основном из-за спроса на слоновую кость в странах Азии для применения в традиционной медицине или производства статусных предметов.
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