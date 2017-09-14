Стрельба в средней школе: один школьник убит, трое ранено

14 сентября 2017 года, 18:17

Фото: AmericaRU.com

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Ученик средней школы начал стрельбу в фойе своего учебного заведения в штате Вашингтон, убив одноклассника и ранив троих учеников. По словам его друга, подросток является фанатом событий, связанных со стрельбой в школах.Подозреваемый Калеб Шарп (Caleb Sharpe) взят под стражу и содержится в тюрьме для несовершеннолетних. В среду стрелок пронес в школу в Рокфорде две единицы оружия, как рассказал окружной шериф Спокана Оззи Кнезович (Ozzie Knezovich), и один из стволов дал осечку. Тогда он подозвал одного из своих знакомых и расстрелял в упор, подросток не выжил. Затем он поднялся на второй этаж и начал стрелять по ученикам, ранив троих. Дальнейшее кровопролитие предотвратил мужественный поступок школьного охранника, который смог задержать малолетнего преступника.Пятнадцатилетний Майкл Харпер (Michael Harper), друг стрелка, описал Шарпа как «приятного и забавного, но немного странного», добавив, что тот увлекался историями стрельбы в школах, а также под именем Mongo Walker загружал видеоролики на YouTube, где имитировал стрельбу из пневматических пистолетов.Сразу после происшествия все дети были эвакуированы, а уроки отменены.