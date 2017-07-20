Новая лаборатория изучает токсичные водоросли на озере Эри

Фото: AmericaRU.com
Цель создания лаборатории состоит в том, чтобы заранее предотвратить повторение водного кризиса, в результате которого в начале августа 2014 года из-за высокого уровня токсинов микроцистинов более 400 000 жителей Толедо осталось без чистой питьевой воды.
Приобретение устройства ESP стоимостью 375 000 долларов, которое работает на дне озера, поможет выявить заражение воды токсинами до того, как опасная вода «подойдет» к водозаборам города.
Лаборатория также будет отслеживать, почему и как именно начинается цветение опасных водорослей на озере Эри.
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