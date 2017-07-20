Земля окончательно превращается в «планету пластика»

Фото: AmericaRU.com
Это эквивалентно 25 тысячам Эмпайр-стейт-билдинг или миллиарду слонов, говорят эксперты. Большая проблема заключается в том, что пластиковые предметы, особенно упаковка, как правило, используются в течение очень коротких периодов, а затем просто выбрасываются..
Более 70% общего объема произведенного пластика находится в отходах, и далеко не всегда на свалках – просто в океанах. »Мы стремительно приближаемся к моменту, когда Земля окончательно превратится в планету пластика. И если мы не хотим жить в таком мире, нам, возможно, придется переосмыслить то, как мы используем некоторые материалы», - отметил автор исследования, доктор Роланд Гейер (Roland Geyer) из Калифорнийского университета в интервью BBC News.
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