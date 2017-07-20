Робот плавает внутри реактора Фукусимы в поисках расплавленного топлива

20 июля 2017 года, 12:05

Фото: AmericaRU.com

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Поврежденный реактор пострадавшей от цунами японской атомной электростанцией Фукусима впервые с момента катастрофы проверили с помощью робота. Целью проверки стал поиск расплавленного топлива.По заявлению компании Tokyo Electric Power Co, владеющей АЭС, подводный робот был введен внутрь поврежденного реактора, он собрал данные о состоянии ключевых структурах, повреждениях и возможной утечке топлива. Робот получил прозвище «Маленькая солнечная рыбка», аппарат », успешно завершил дневную работу внутри основного контейнера-хранилища третьего реактора Фукусимы, разрущенного цунами в марте 2011 года после сильного землетрясения.Представитель TEPCO Такахиро Кимото (Takahiro Kimoto) заявил, что робот захватил вид подводного урона, который ранее не был изучен. Однако изображения не содержали явного признака расплавленного ядерного топлива, которое исследователи надеются найти.Недавно разработанный робот для подводной оценки поврежденного реактора Фукусимы был оставлен внутри реактора около структуры под названием пьедестал, и ожидается, что он будет углубляться внутрь для более полного анализа реактора я в пятницу. Робот размером с буханку хлеба оснащен огнями, двигателями с пятью пропеллерами, он собирает данные двумя камерами и дозиметром. Он управляется удаленно группой из четырех операторов. Робот был совместно разработан Toshiba Corp и Международным НИИ по эксплуатации ядерной энергии.«Ущерб, нанесенный структурам, был вызван расплавленным топливом или его нагревом», - сказал Кимото. Эксперты считают, что именно топливо растопило, прорвало ядро и упало на дно первичной камеры удержания, где оно было покрыто «тяжелой» водой на глубину 6 метров. Ученым необходимо знать точное местоположение топлива и понимать структурный ущерб в каждом из трех разрушенных реакторов для разработки самых безопасных и эффективных способов удаления, которое должно начаться в 2021 году.