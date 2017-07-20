Осенью выйдут три новых книги о Гарри Поттере

Фото: AmericaRU.com / kinopoisk.ru
Также в октябре появится две книги из «Истории магии», они также приурочены к выставке Британской библиотеки на тему Гарри Поттере, поскольку в этом году исполняется 20 лет с момента выхода первой книги цикла «Гарри Поттер и философский камень».
Согласно The Globe and Mail, одна книга будет называться «Гарри Поттер: история магии. Книга выставки». Она будет раскрывать детали некоторых волшебных предметов, упомянутых в предыдущих книгах о мальчике-волшебнике. Вторая – «Гарри Поттер. Путешествие по истории магии» будет касаться других элементом волшебной вселенной Роулинг, особенно алхимии и колдовства.
Третья книга, которая появится этой осенью, - это иллюстрированное издание оригинального третьего романа серии «Гарри Поттер и узник Азкабана». Как и предыдущие иллюстрированные издания, эта версия будет проиллюстрирована Джимом Кеем.
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