Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 4:46 am | Чикаго 3:46 am | Сан-Франциско 1:46 am
Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесОсенью выйдут три новых книги о Гарри Поттере
Культура/Шоу-бизнес
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Осенью выйдут три новых книги о Гарри Поттере


Осенью выйдут три новых книги о Гарри Поттере
Фото: AmericaRU.com / kinopoisk.ru
Грядущей осенью выйдет три новые книги Дж. К. Роулинг (J.K. Rowling) о волшебнике Гарри Поттере. В частности, выход нового иллюстрированного «Узника Азкабана» совпадает с новой выставкой Британской библиотеки.

Также в октябре появится две книги из «Истории магии», они также приурочены к выставке Британской библиотеки на тему Гарри Поттере, поскольку в этом году исполняется 20 лет с момента выхода первой книги цикла «Гарри Поттер и философский камень».

Согласно The Globe and Mail, одна книга будет называться «Гарри Поттер: история магии. Книга выставки». Она будет раскрывать детали некоторых волшебных предметов, упомянутых в предыдущих книгах о мальчике-волшебнике. Вторая – «Гарри Поттер. Путешествие по истории магии» будет касаться других элементом волшебной вселенной Роулинг, особенно алхимии и колдовства.

Третья книга, которая появится этой осенью, - это иллюстрированное издание оригинального третьего романа серии «Гарри Поттер и узник Азкабана». Как и предыдущие иллюстрированные издания, эта версия будет проиллюстрирована Джимом Кеем.
Читайте также последние новости раздела "Культура/Шоу-бизнес":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/115669
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Услуги
Аренда машин под любой бюджет Аренда машин под любой бюджет
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира с лучшими видами в здании продается квартира с лучшими видами в здании
Раздел: Компьютеры
Ремонт компьютеров Ремонт компьютеров
Раздел: Квартиры - сдам
квартира от собственника, без комиссии квартира от собственника, без комиссии
Раздел: Животные
White cockatoo White cockatoo
Раздел: Медицина
Зубной техник Зубной техник
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus