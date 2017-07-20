Осенью выйдут три новых книги о Гарри Поттере

20 июля 2017 года, 11:40

Фото: AmericaRU.com / kinopoisk.ru

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Грядущей осенью выйдет три новые книги Дж. К. Роулинг (J.K. Rowling) о волшебнике Гарри Поттере. В частности, выход нового иллюстрированного «Узника Азкабана» совпадает с новой выставкой Британской библиотеки.Также в октябре появится две книги из «Истории магии», они также приурочены к выставке Британской библиотеки на тему Гарри Поттере, поскольку в этом году исполняется 20 лет с момента выхода первой книги цикла «Гарри Поттер и философский камень».Согласно The Globe and Mail, одна книга будет называться «Гарри Поттер: история магии. Книга выставки». Она будет раскрывать детали некоторых волшебных предметов, упомянутых в предыдущих книгах о мальчике-волшебнике. Вторая – «Гарри Поттер. Путешествие по истории магии» будет касаться других элементом волшебной вселенной Роулинг, особенно алхимии и колдовства.Третья книга, которая появится этой осенью, - это иллюстрированное издание оригинального третьего романа серии «Гарри Поттер и узник Азкабана». Как и предыдущие иллюстрированные издания, эта версия будет проиллюстрирована Джимом Кеем.