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Главная страница → Раздел: События/СкандалыСпустя 40 лет идентифицирована одна из семи неизвестных жертв серийного убийцы Джона Уэйна Гейси
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Спустя 40 лет идентифицирована одна из семи неизвестных жертв серийного убийцы Джона Уэйна Гейси


Спустя 40 лет идентифицирована одна из семи неизвестных жертв серийного убийцы Джона Уэйна Гейси
Фото: AmericaRU.com
На этой неделе были идентифицированы останки одной из семи неизвестных жертв серийного убийцы Джона Уэйна Гэйси (John Wayne Gacy) спустя 40 лет после совершения преступления. Убитый – 16-летний Джеймс Байрон Хаакенсон, которого маньяк замучил в 1976 году.

По информации офиса шерифа округа Кук, следователи использовали анализ ДНК, чтобы определить личность одной из семи неизвестных жертв Джона Уэйна Гэйси, серийного убийцы 1970-х годов, который изнасиловал и убил десятки подростков и юношей. Он был назван «убийцей-клоуном» в средствах массовой информации.

Недавно идентифицированной жертвой оказался 16-летний мальчик, который летом 1972 года убежал из своего дома в Сент-Поле. Полиция обнаружила его тело и еще 26 человек, убитых Гэйси, в декабре 1978 года.

Гэйси был одним из самых массовых серийных убийц в американской истории. С 1972 по 1978 год он соблазнил или изнасиловал 33 подростков и молодых парней, некоторые из них работали в его строительной компании. Он убил их в своем доме в пригороде Чикаго. Он подверг сексуальному насилию большинство своих жертв, замучил их до смерти и похоронил всех, кроме шести, под своим домом. Поскольку Гэйси выступал на детских вечеринках в роли клоуна Пого, его прозвали «убийцей-клоуном», Позже, в тюрьме, оно много раз рисовал этого клоуна.

В 1980 году Джон Уэйн Гэйси был признан виновным в убийстве 33 человек и был казнен в 1994 году. Выявление останков его жертв было многолетним процессом, которому в последние годы способствовали успехи в криминалистике и использование тестов ДНК.
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