У Джона Маккейна, республиканского сенатора из Аризоны, диагностировали опухоль головного мозга

Фото: AmericaRU.com
Джон Маккейн проходит лечение в известной клинике Майо. Врачи диагностировали опухоль под названием глиобластома после операции по удалению сгустка крови над левым глазом Маккейна на прошлой неделе. По словам медиков, сенатор и его семья рассматривают варианты лечения, в том числе - сочетание химиотерапии и радиации.
Представители Маккейна заявляют, что он «в хорошем настроении», а врачи говорят, что в целом здоровье сенатора хорошее, и что опасная ткань была удалена во время операции над левым глазом.
Глиобластома - агрессивный тип рака головного мозга, и прогноз для этого вида рака, как правило, плохой.
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