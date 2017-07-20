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Главная страница → Раздел: ПолитикаУ Джона Маккейна, республиканского сенатора из Аризоны, диагностировали опухоль головного мозга
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У Джона Маккейна, республиканского сенатора из Аризоны, диагностировали опухоль головного мозга


У Джона Маккейна, республиканского сенатора из Аризоны, диагностировали опухоль головного мозга
Фото: AmericaRU.com
У сенатора Джона Маккейна (John McCain) из Аризоны, который является известным представителем Республиканской партии, врачи обнаружили опухоль головного мозга. С таким заявлением выступили представители офиса сенатора, отмечая, что неясно, когда он вернется в Вашингтон, чтобы продолжить работу в Сенате.

Джон Маккейн проходит лечение в известной клинике Майо. Врачи диагностировали опухоль под названием глиобластома после операции по удалению сгустка крови над левым глазом Маккейна на прошлой неделе. По словам медиков, сенатор и его семья рассматривают варианты лечения, в том числе - сочетание химиотерапии и радиации.

Представители Маккейна заявляют, что он «в хорошем настроении», а врачи говорят, что в целом здоровье сенатора хорошее, и что опасная ткань была удалена во время операции над левым глазом.

Глиобластома - агрессивный тип рака головного мозга, и прогноз для этого вида рака, как правило, плохой.
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