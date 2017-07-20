У Джона Маккейна, республиканского сенатора из Аризоны, диагностировали опухоль головного мозга

20 июля 2017 года, 10:55

Фото: AmericaRU.com

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У сенатора Джона Маккейна (John McCain) из Аризоны, который является известным представителем Республиканской партии, врачи обнаружили опухоль головного мозга. С таким заявлением выступили представители офиса сенатора, отмечая, что неясно, когда он вернется в Вашингтон, чтобы продолжить работу в Сенате.Джон Маккейн проходит лечение в известной клинике Майо. Врачи диагностировали опухоль под названием глиобластома после операции по удалению сгустка крови над левым глазом Маккейна на прошлой неделе. По словам медиков, сенатор и его семья рассматривают варианты лечения, в том числе - сочетание химиотерапии и радиации.Представители Маккейна заявляют, что он «в хорошем настроении», а врачи говорят, что в целом здоровье сенатора хорошее, и что опасная ткань была удалена во время операции над левым глазом.Глиобластома - агрессивный тип рака головного мозга, и прогноз для этого вида рака, как правило, плохой.