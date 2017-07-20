Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 3:17 am | Чикаго 2:17 am | Сан-Франциско 12:17 am
Главная страница → Раздел: События/СкандалыМальчик случайно нашел окаменелость возрастом больше миллиона лет
События/Скандалы
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Мальчик случайно нашел окаменелость возрастом больше миллиона лет


Мальчик случайно нашел окаменелость возрастом больше миллиона лет
Фото: AmericaRU.com
Прогуливаясь по пустыне недалеко от Лас-Крусес, штат Нью-Мексико, 10-летний мальчик наткнулся на одну из редчайших находок штата.

Спенсер Лукас (Spencer Lucas), куратор палеонтологии в Музее естественной истории и науки Нью-Мексико, отметил, что окаменелости больше 1 миллиона лет.

Изучая горы Органа с родителями и двумя братьями, 10-летний Джуд Спаркс споткнулся обо что-то, торчавшее из грунта. Он показал находку своему брату Хантеру, и тот подумал, что это останки большой коровы.

На самом деле останки принадлежали стегомастодону – древнему примитивному млекопитающему, который жил около 1,2 миллионов лет назад. Этот вид принадлежит к семейству мамонтов и современных слонов.

Позже той ночью родители Джуда обратились к профессору университета штата Нью-Мексико Питеру Хоуду. Ученый и семья Спарков вернулись на место открытия, найдя целый череп ископаемого.

Через неделю раскопок удалось собрать все, вплоть до хрупких мелких косточек.

Это не первый случай, когда стегомастодон был найден в Нью-Мексико. В 2014 году участники мальчишника наткнулась на почти неповрежденное ископаемое, которое было собрано Музеем естественной истории Нью-Мексико.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/115663
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Животные
White cockatoo White cockatoo
Раздел: Квартиры - продам
квартира на побережье квартира на побережье
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс, 18001 COLLINS AV # 1502 Квартира в Санни Айлс, 18001 COLLINS AV # 1502
Раздел: Медицина
Русская аптека онлайн в Америке Русская аптека онлайн в Америке
Раздел: Услуги
Home Made Russian / Ukrainian Baked Pies from Natasha! Home Made Russian / Ukrainian Baked Pies from Natasha!
Раздел: Услуги
Аренда машин под любой бюджет Аренда машин под любой бюджет
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus