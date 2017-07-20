Мальчик случайно нашел окаменелость возрастом больше миллиона лет

Фото: AmericaRU.com
Спенсер Лукас (Spencer Lucas), куратор палеонтологии в Музее естественной истории и науки Нью-Мексико, отметил, что окаменелости больше 1 миллиона лет.
Изучая горы Органа с родителями и двумя братьями, 10-летний Джуд Спаркс споткнулся обо что-то, торчавшее из грунта. Он показал находку своему брату Хантеру, и тот подумал, что это останки большой коровы.
На самом деле останки принадлежали стегомастодону – древнему примитивному млекопитающему, который жил около 1,2 миллионов лет назад. Этот вид принадлежит к семейству мамонтов и современных слонов.
Позже той ночью родители Джуда обратились к профессору университета штата Нью-Мексико Питеру Хоуду. Ученый и семья Спарков вернулись на место открытия, найдя целый череп ископаемого.
Через неделю раскопок удалось собрать все, вплоть до хрупких мелких косточек.
Это не первый случай, когда стегомастодон был найден в Нью-Мексико. В 2014 году участники мальчишника наткнулась на почти неповрежденное ископаемое, которое было собрано Музеем естественной истории Нью-Мексико.
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