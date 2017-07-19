Конгрессвумен-республиканка подозревает, что на Марсе есть цивилизация

19 июля 2017 года, 20:55

Фото: AmericaRU.com

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Специалисты НАСА вынуждены отрицать мнение, что на Марсе в давние времена могла существовать цивилизация, после вопросов конгрессвумен от Республиканской партии.Во время слушания в Конгрессе США высокопоставленным сотрудникам космического агентства были заданы вопросы о том, могут ли люди когда-либо обосноваться на Красной планете. Республиканка из Калифорнии Дана Рохрабамахер (Dana Rohrabacher) спросила также, правдив ли факт, что Марс когда-то имел совершенно другую атмосферу и мог бы поддержать жизнь цивилизации, которая теперь потеряна.«Вы указали, что Марс был совершенно другим тысячи лет назад. Возможно ли, что на Марсе существовала цивилизация тысячи лет назад?», - спросила она.Кеннет Фарли, который является ученым проекта миссии «Марс-2020» и профессором геохимии Калифорнийского технологического института, ответил, что «Марс был другим миллиарды лет назад, а не тысячи», и что «нет доказательств того, что на планете существовала развитая цивилизация». Профессор Фарли сказал, что такая возможность «крайне маловероятна».Рохрабахер в свою очередь отметила, что «некоторые люди» считают, что на планете была цивилизация – и возможно, живет до сих пор.