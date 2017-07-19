Google представляет feed – новый персонализированный поток новостей

Фото: AmericaRU.com
Теперь каждый пользователь может под себя настроить ленту новостей, видеороликов и другого контента в одной схеме. Канал появится в обычном Google -приложении для Android и iOS. Канал будет брать элементы из истории поиска.
Таким образом, Google делает все возможное, чтобы превратить свою ленту в аналог Facebook или Twitter, привлечь постоянно читающих пользователей к просмотру новостей и информации.
С введением feed бренд Google Now уходит, а обновления, которые он использовал, переходят на вторичную вкладку. Основное пространство под панелью поиска теперь будет содержать поток, связанный с интересами пользователя.
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