Еще один ребенок умер в раскаленной машине, пока мама приводила в порядок прическу

19 июля 2017 года, 19:50

Фото: AmericaRU.com

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Еще одна смерть ребенка, оставленного в разогретой машине. Пока мать из Джорджии делала себе прическу, ее маленький ребенок умер в салоне авто.Как сообщает полиции округа Де-Калб, женщина оставила годовалую дочь в запертой машине, при этом она в течение 6 часов приводила свои волосы в порядок. Камеры наблюдении торгового центра в Такере показали, что она вошла в 10 утра, а вышла около 4 часов дня.Когда женщина подошла к машине, где оставалась ее годовалая дочь, она не спешила. Даже попросила мужчину помочь ей с машиной. Следователи полагают, что мать специально пыталась скрыть ребенка от глаз мужчины.Двадцатипятилетняя ДиЖаннет Этта Фаулер (DiJanelle Etta Fowler) обвиняется в убийстве, жестоком обращении с детьми и сокрытии смерти Скайлер Фаулер.Фаулер отправил письмо крестному отцу ребенка примерно через час, сказав ему, что она направляется в отделение неотложной помощи. Записи показывают, что она искала в Интернете признаки удушения. Фаулер приехала в больницу через некоторое время и набрала 911. Однако она не упомянула о своей дочери и сказала, что у нее «какое-то удушение».Вскрытие показало, что маленькая девочка была мертва с момента пребывания в машине в середине дня.