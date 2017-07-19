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Еще один ребенок умер в раскаленной машине, пока мама приводила в порядок прическу


Еще один ребенок умер в раскаленной машине, пока мама приводила в порядок прическу
Фото: AmericaRU.com
Еще одна смерть ребенка, оставленного в разогретой машине. Пока мать из Джорджии делала себе прическу, ее маленький ребенок умер в салоне авто.

Как сообщает полиции округа Де-Калб, женщина оставила годовалую дочь в запертой машине, при этом она в течение 6 часов приводила свои волосы в порядок. Камеры наблюдении торгового центра в Такере показали, что она вошла в 10 утра, а вышла около 4 часов дня.

Когда женщина подошла к машине, где оставалась ее годовалая дочь, она не спешила. Даже попросила мужчину помочь ей с машиной. Следователи полагают, что мать специально пыталась скрыть ребенка от глаз мужчины.
Двадцатипятилетняя ДиЖаннет Этта Фаулер (DiJanelle Etta Fowler) обвиняется в убийстве, жестоком обращении с детьми и сокрытии смерти Скайлер Фаулер.

Фаулер отправил письмо крестному отцу ребенка примерно через час, сказав ему, что она направляется в отделение неотложной помощи. Записи показывают, что она искала в Интернете признаки удушения. Фаулер приехала в больницу через некоторое время и набрала 911. Однако она не упомянула о своей дочери и сказала, что у нее «какое-то удушение».

Вскрытие показало, что маленькая девочка была мертва с момента пребывания в машине в середине дня.
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