Администрация Трампа пустит в страну 15 тысяч иностранных работников

Фото: AmericaRU.com
Речь идет о временной работе по визе H-2B. Это сотрудники, которые занимаются только сезонной работой, кроме ферм. На этой неделе американские бизнесмены могут начать подавать заявки на визы для приглашенных иностранцев, но сначала им придется подтвердить, что им действительно нужны иностранные рабочие.
«Мы говорим об американских предприятиях, которые рискуют получить непоправимый вред, если не получат дополнительных рабочих по визе H-2B», - говорят представители Белого дома.
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