Администрация Трампа пустит в страну 15 тысяч иностранных работников

19 июля 2017 года, 19:05

Фото: AmericaRU.com

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Департамент внутренней безопасности в понедельник объявил о однократном увеличении числа рабочих виз для сезонных сотрудников с низкой зарплатой. В Америку разрешили въезд для 15 тысяч иностранных работников на рыболовецкие заводы, стройки, в гостиничные сети и другие отрасли.Речь идет о временной работе по визе H-2B. Это сотрудники, которые занимаются только сезонной работой, кроме ферм. На этой неделе американские бизнесмены могут начать подавать заявки на визы для приглашенных иностранцев, но сначала им придется подтвердить, что им действительно нужны иностранные рабочие.«Мы говорим об американских предприятиях, которые рискуют получить непоправимый вред, если не получат дополнительных рабочих по визе H-2B», - говорят представители Белого дома.